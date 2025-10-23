Mithun Tarot Rashifal 23 October 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है, लाभ होगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Three of cups

प्रिय से आपकी शादी की कोशिशें सफल होती नजर आ रही हैं. दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं. जल्द ही आप अपने मित्रों के साथ इस बात का जश्न मान सकते हैं. इस समय यदि व्यवसाय में किसी ऐसी स्थिति में आप खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं. जहां आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं. तो आप अपने दोस्तों की और हाथ बढ़ा कर देखें. वह जरूर सकारात्मकता के साथ आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे.

यदि कोई कार्य इस समय तक अपूर्ण है. तो शीघ्र उसके पूरे होने की संभावना बन रही हैं. परीक्षा एवं प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति की भी पूर्ण संभावना है. इस समय आपके द्वारा किए गए कार्य दूसरों के द्वारा सराहे जाएंगे. तथा आपको मान सम्मान एवं पुरस्कार की प्राप्ति होगी. कुछ नए कार्यों में आपने जितना सोचा भी नहीं होगा. उससे अधिक सफलता आपको प्राप्त हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: किसी बीमारी से मुक्ति के समाचार प्राप्त हो सकते हैं. आपको ऐसा लगेगा, जैसे ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: घर में किसी नए सदस्य के आने से वातावरण में छाई हुई बोझिलता कम हो सकती हैं.

