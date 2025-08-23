Mithun Tarot Rashifal 23 August 2025: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, सेहत ध्यान रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Fool

कुछ नई सोच, कुछ नए विचार, कुछ परंपराएं तोड़ने की आदत और कुछ अनोखा करने का प्रयास आपको सभी लोगों से अलग बनाता आया है समाज के बने हुए नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं. किसी को अपने जीवन में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करने देते. कार्यक्षेत्र में अपने कार्य को लेकर काफी उत्साहित रहते है. कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं. ऐसे लोग जो कार्यों को टालते आए हैं. उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं . साथ ही किसी के गलत कार्य पर उसको सुधारने के उपाय भी बता सकते हैं. प्रेम संबंध में मधुरता बनी हुई है प्रिय से जल्दी मुलाकात हो सकती है. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित रह सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद बनती नजर आ रही है. संतान की चाह लंबे समय से मन में बनी हुई है. जल्द ही यह इच्छा पूरी होने के आसार नजर आ रहे हैं. किसी नन्हे मेहमान के आने की सूचना परिवार में उत्सव का माहौल ले आई है.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का विशेष ख्याल रखें. बढ़ाते हुए वजन को लेकर चिंतित हो सकते हैं. उचित खानपान और नियमित दिनचर्या आपके इस परेशानी का समाधान बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है. माता से कीमती आभूषण मिल सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ती नजर आएगी परिजनों के साथ घूमने जा सकते हैं.

