Mithun Tarot Rashifal 22 October 2025: बचत पर जोर रहेगा, कार्यक्षेत्र में सावधानी से कार्य करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 22 October 2025: कार्यक्षेत्र में आपकी एक छोटी सी गलती के चलते आपको काफी सुनना पड़ सकता हैं. आप इस बात को जानते हैं कि यह गलती आपकी वजह से नहीं हुई है. किंतु सामने वाले का नाम आप नहीं लेना चाहते

X
gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Hermit
अचानक से आपके और प्रिय के बीच काफी बड़ा विवाद होने की संभावना बन रही है. इस विवाद के पीछे किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता हैं. इस बात का आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं. इस विवाद के चलते आपका प्रिय आपसे कुछ दूरी बना रहा हैं. उसके व्यवहार में आया यह बदलाव आपको अकेलापन महसूस कर रहा है. इस स्थिति में आप इस बात का निश्चित कर सकते हैं. कि जब तक सामने वाला खुलकर बातचीत करने का प्रयास नहीं करेगा. तब तक आप भी उसे मनाने का की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे.

कार्यक्षेत्र में आपकी एक छोटी सी गलती के चलते आपको काफी सुनना पड़ सकता हैं. आप इस बात को जानते हैं कि यह गलती आपकी वजह से नहीं हुई है. किंतु सामने वाले का नाम आप नहीं लेना चाहते. आपकी इस स्थिति का फायदा सामने वाला उठा सकता हैं. वह इस बात के लिए आपको ही दोषी बनाने का प्रयास कर सकता हैं. उसकी इस हरकत पर आपको आश्चर्य हो सकता हैं. आप इस व्यक्ति से मिलकर बात करने का निश्चय कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: पैरों में ज्यादा देर खड़े रहने पर आपको ऐंठन महसूस होने लगी है. यह स्थिति कुछ समय से बढ़ती हुई नजर आ रही है. 

आर्थिक स्थिति: माता द्वारा दी गई थोड़ी-थोड़ी धनराशि को एक बड़े बचत पूंजी में बदलने की आपकी कोशिश जारी हैं. 

रिश्ते: जो लोग आपके साथ जरूरत ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं. उनके साथ अपनी निजी बातों को साझा न करें. 

---- समाप्त ----
