Mithun Tarot Rashifal 22 November 2025: मिथुन राशि वाले पाएंगे पैसों का लेनदेन, रिश्तों में बढ़ सकती है कड़वाहट

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 22 November 2025: खुद को इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें. यह भी संभव है कि कार्य क्षेत्र में एक छोटी सी गलती के कारण आप उसके परिणाम को लेकर चिंतित हो रहे हो. ऐसी स्थिति में आप उस गलती को सुधारने की जगह और गलतियां कर सकते हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Nine of swords 

इस समय आप किसी बात को लेकर से अधिक परेशान चल रहे हैं. जिसके चलते रात में भी आप चैन से नींद नहीं ले पा रहे हैं. आपके ख्यालों में इतनी अधिक नकारात्मकता आ चुकी हैं.  कि हो सकता है कि इस समय आपको डरावने सपने आ रहे हो.  खुद को इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें. यह भी संभव है कि कार्य क्षेत्र में एक छोटी सी गलती के कारण आप उसके परिणाम को लेकर चिंतित हो रहे हो. ऐसी स्थिति में आप उस गलती को सुधारने की जगह और गलतियां कर सकते हैं. इस समय आपके ऊपर बहुत कुछ खो देने की तलवार लटक रही है. धैर्य ,संयम और सावधानी अति आवश्यक है. अपनी गलती को सुधारने के लिए सामने आ रही कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा. बिना परिस्थितियों का सामना किया इस स्थिति से बाहर निकलना संभव ही नहीं नजर आ रहा है. इस समय आप यह न सोचें,कि सब कुछ समाप्त हो गया है.  अभी भी आपके पास इस स्थिति से बाहर निकालने के रास्ते उपलब्ध है. धैर्य रखिए और दृढ़ इच्छा शक्ति से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए. इस समय अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का प्रयास कीजिए. साथ ही अपने विचारों को भटकाव के अंधेरे में गुम होने से बचाइए.  किसी विश्वसनीय सलाहकार की मदद इस स्थिति से बाहर निकलने में आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यह स्थिति आगे चलकर अवसाद में बदल सकती है. 

आर्थिक स्थिति: इस समय पैसों का लेनदेन ना करें. दिया गया उधर वापस आने की संभावना नजर नहीं आ रही है. 

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में कड़वाहट काफी बढ़ चुकी है.  तो धैर्य बनाएं रखें.  और किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद में शामिल न हो. 

