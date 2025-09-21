Mithun Tarot Rashifal 21 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मिथुन (Gemini):-

Cards:-The Chariot

मन की चंचलता आपको कार्य क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त नहीं करने दे रही है. बार-बार नौकरी बदलने से आपके करियर में एक बड़ा सवालिया निशान आ सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति और पक्षपातपूर्ण वातावरण आपके मन में परेशानियां को बढ़ा सकता हैं. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक जीवन सभी में आपको अपनी भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा. इस समय भावुकता आपको नुकसान दे सकती हैं. अगर आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्य आ रहे हैं. जो काफी मुश्किल है. उनसे बाहर निकलना आपकी क्षमता से बाहर हो सकता हैं. ऐसी स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले जा सकती है. जो आपकी राह को आसान बनाने में आपकी मदद करें. व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ यात्रा करनी पड़ सकती हैं. इनमें कुछ यात्राएं दूरस्थ स्थान की भी हो सकती हैं. इन यात्राओं के दौरान सजगता और सावधानी जरूरी है. नए स्थान पर जाकर उस स्थान के बारे में जानकारी रखना और आसपास के माहौल के साथ सजगता रखना आपके कार्यों में आपको सफल बनाने में काम आएगी.

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान खानपान को लेकर सावधानी रखें. अलग-अलग जगह के खान-पान आपकी पाचन स्थिति को गड़बड़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी में मनचाहे वेतन के मिलने की सूचना आपको हर्षित कर सकती ह. अपने धन को सही जगह पर निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं.

रिश्ते: कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ पारिवारिक रिश्ते बन सकते हैं. सामने वाले की मुसीबत के वक्त की गई मदद आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं.

