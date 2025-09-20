Mithun Tarot Rashifal 20 September 2025: मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मिथुन (Gemini):-

Cards:-Ten of cups

लंबे समय से किसी बड़ी बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में व्यस्तता बनी हुई है. जल्द ही इस परियोजना को पूरा कर लेंगे. ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है. इस परियोजना को पूरा करते समय कार्य की अधिकता और समय सीमा के बंधन के चलते परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पाए. इस बात का आपको अफसोस हो सकता हैं. इस परियोजना की समाप्ति के बाद किसी नई योजना पर कार्य करने की शुरुआत कर सकते हैं. अपने दिमाग को पुराने कार्य से बाहर निकालने के लिए कुछ समय कार्य से विश्राम लेने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. इस समय आप परिजनों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने की तैयारी कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि अब तक आपको संतान सुख की प्राप्ति ना हो पाई हो. काफी चिकित्सकों से इलाज और मंदिर मस्जिद में मन्नत मांगने के बाद भी यह इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है. जिसके चलते रिश्ते में तनाव बढ़ सकता हैं. आने वाले समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. आपको संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है. अपने ईष्ट का आभार प्रकट कर सकते हैं. सभी मित्रों करीबी लोगों और परिजनों के साथ इस इच्छा की पूर्ति का जश्न मना सकते हैं. ये सब आपको चमत्कार सा लग सकता हैं.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की तबीयत का खास ख्याल रखें. गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय मैं काफी सफलता प्राप्त की है जिससे मुनाफा भी अच्छा मिल रहा हैं . इस धनराशि से थोड़ा सा पैसा समाज सेवा के कार्य पर खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि आप प्रेम के संबंध में दुविधा की स्थिति में है. तो आपकी स्थिति आपके पक्ष में फैसला दे सकती है.

---- समाप्त ----