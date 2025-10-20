scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 20 October 2025: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, छोटे छोटे कार्यों से पाएंगे प्रतिफल

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 20 October 2025: अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर आप शीघ्र ही अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे.  साथ ही आप अपने परिजनों के लिए भी किसी नए घर को खरीदने की योजना को पूर्ण कर पाएंगे.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Empress 

जल्द ही किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना बन रही है किसी महिला के सहयोग से आप अपने व्यवसाय में शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं.  नि:संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण हो सकती है.  जल्दी कुछ अच्छे अवसर आपके कार्य क्षेत्र में नजर आ सकते हैं.आप सही अवसर का उचित लाभ उठाकर अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं.  यदि आप गगनचुंबी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं. तो यह समय आपके लिए अनुकूल है.  अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर आप शीघ्र ही अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे.  साथ ही आप अपने परिजनों के लिए भी किसी नए घर को खरीदने की योजना को पूर्ण कर पाएंगे. यदि किसी सहयोगी के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है.  तो वहां सुधार लाने की कोशिश कीजिए.  अभी तक जिन रूकावटों और समस्याओं का सामना करते हुए आप जिस राह पर चल रहे थे.  उसमें बदलाव लाने की कोशिश करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे.  नई राह पर चलना आसान नहीं होगा.  किंतु इस राह पर आप अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे.  किसी भी तरह के डर या संदेह को अपने मन में न पनपने दें.  अपनी हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़कर अपने कार्यों को पूरा कीजिए. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से आप अपने शरीर में कहीं लगातार चुभन महसूस कर रहे हैं.  रुक-रुक कर उठने वाली टीस अब आपको परेशान कर सकती है.  इस समस्या को लेकर किसी चिकित्सक से मिलने जा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक मजबूती को प्राप्त करने के लिए यह समय अति उत्तम है.  इस समय किए गए छोटे प्रयासों से भी आप अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे. 

रिश्ते: परिवार की महिलाओं और महिला मित्रों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें. आगे चलकर उनकी सलाह आपका जीवन में कई जगह आपको सहयोग करेगी.

