Mithun Tarot Rashifal 20 November 2025: संयम बनाएं रखेंगे, बिजनेस बेहतर बनेगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Wheel of Fortune

अचानक से आपके कार्यों में पहले से अधिक तेजी आ सकती हैं.अब तक जिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी.अब उसके समाधान मिल सकते है.एक नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए धन की व्यवस्था होती नजर आएगी.थोड़े से ही प्रयास से आपको ऋण की प्राप्ति हो सकती हैं. अपने कार्यों में हुए इन सकारात्मक बदलावों से आप अचंभित हो सकते हैं.आप ऐसा महसूस करेंगे, कि जैसे आपकी प्रार्थनाओं का फल आपको मिल रहा है.

और पढ़ें

आपकी किस्मत ने अब पूरी तरह से आपके पक्ष में करवट ले ली है. सब कुछ आपके ही पक्ष में धीरे-धीरे होता नजर आ रहा है.ऐसे कार्य जिनका पूरा करने की कोशिश अभी तक विफल रही है.उसमें भी सफल होने की उम्मीद नजर आ रही है.जीवनसाथी का व्यवहार पहले से अधिक संतुलित हो रहा हैं.धैर्य और संयम के साथ कार्य को पूरा करने की तरफ कदम सुगमता से बढ़ते जा रहे हैं.अब तक आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां रही हो.वो अब परिवर्तित हो सकती हैं. आपका जीवन इस समय अच्छी स्थिति में हो,या बुरी स्थिति में अब वह पूरी तरह से बदल सकता है.

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व किसी दुर्घटना के चलते आपके पैरों में काफी चोट लगी होगी.मौसम बदलने से उसे चोट में पहले से अधिक तकलीफ हो सकती है.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: पिता की तरफ से व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने की आपकी कोशिशें सफल होती नजर आ रही हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते आपके लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं. ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्तों को सीमित करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----