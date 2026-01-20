scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 20 January 2026: बचत की आदत डालें, उधार चुकाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: व्यवसाय में साझेदार के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती हैं.दोनों पुनः सभी पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं.

3.मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Devil
खुद की जिद पर काबू पाएंगे.कुछ ऐसा कार्य करने की चेष्टा कर सकते है.जो काफी धन प्राप्ति की बात करें.इस समयजीवन में संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते है.प्रिय के व्यवहार में आई उदासीनता परेशान कर सकती है.उसका रवैया परायों जैसा हो सकता है.इस समय सामने वाला  नजर अंदाज कर सकता है.व्यवसाय में साझेदार के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती हैं.दोनों पुनः सभी पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं.

परिवार में किसी के विवाह की तैयारियां चल सकती है.जिससे वातावरण उत्साहित हो सकता है.वैचारिक मतभेद के चलते जीवनसाथी के साथ अलगाव हो सकता है.किसी बात पर बढ़ा झगड़ा अब काफी हद तक रिश्ते को प्रभावित कर गया है.बुरी आदतों के चलते परिजनों से माफी मांग सकते है.नई नौकरी की प्राप्ति कही दूर हो सकती है.कोशिश करें कि आपके किसी व्यवहार से किसी को भी तकलीफ न हों.दूसरों की बातों में आकर अपने प्रियजनों को नाराज न करें.लोगों की बातों को अनसुना करें.

स्वास्थ्य:स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न हो.सर्दी में अपने खानपान का विशेष ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: लोगों से लिया उधार चुकाने के लिए चिंतित हो सकते हैं.बचत की आदत डालें.

रिश्ते:अपने बड़ों को जाने अनजाने पहुंचाए दुःख की माफी मांग सकते है.जीवनसाथी के साथ कहीं यात्रा पर जाने की योजना बना रहे है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

