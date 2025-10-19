scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 19 October 2025: आमदनी की जानकारी किसी को न दें, ठगोें से बचें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए आपको अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करना चाहिए. किसी के भी साथ अपने निजी बातों को साझा ना करें. चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Two of swords
किसी के साथ बड़ा विवाद हो सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी का आपके ऊपर गलत कार्य करने का आरोप लगाने के कारण इस विवाद की शुरुआत हो सकती हैं. जिसके कारण आप असमंजस की स्थिति में आ गए हैं. इस समय परिस्थितियों आपके प्रतिकूल हैं. जिसके चलते आप कोई भी निर्णय नहीं लेना चाह रहे हैं. आपको आशंका है कि इस समय लिए गए निर्णय का विपरीत असर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान पर ना पड़ जाएं. यह समय आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा है.

अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए आपको अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करना चाहिए. किसी के भी साथ अपने निजी बातों को साझा ना करें. चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो. प्रतिकूल परिस्थितियों में वह व्यक्ति आपकी निजी बातों को सार्वजनिक करके आपकी निजता भंग कर सकता ह. इस बात का भी ख्याल रखें कि अपनी आर्थिक स्थिति और आमदनी की जानकारी किसी को भी न दें. सामने वाले की मंशा आपसे इस जानकारी को प्राप्त करने की क्या हो सकती हैं. इस बात का अंदाजा आप उस समय नहीं लगा पाएंगे. परिस्थितियों को देखते हुए आपका सावधान और सजग रहना बेहद आवश्यक हैं. 

स्वास्थ्य: बार-बार जननांगों में खुजली होने के कारण चिकित्सक से मिलने जा सकते हैं. हो सकता हैं,कि आपको किसी तरह का संक्रमण हो गया हो. 

आर्थिक स्थिति:काफी समय पूर्व किसी परियोजना में अपने छोटा धन निवेश किया था. उस परियोजना के सफल होने की आपको कोई उम्मीद नहीं रही. आप उसे धन निवेश का एक अच्छा प्रतिफल मिलने की उम्मीद बन रही है. 

रिश्ते: मित्रों, परिजनों या सहयोगियों के साथ कुछ बातों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत एक सकारात्मक हो सकती हैं. 

---- समाप्त ----
