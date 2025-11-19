scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 19 November 2025: बड़े हादसे से बचकर निकले आप, अब जीवन में दिख रहे नए बदलाव

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 19 November 2025: अपने बड़े बुजुर्गों की तबीयत का विशेष ख्याल रखें.  बदलते मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं. 

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

एक बड़े हादसे से बाल बाल बचकर बाहर निकले हैं. किसी सहयोगी की लापरवाही के चलते आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं.  जहां कि आपके लिए काफी जोखिम हो साथ ही काफी कठिन परिस्थितियों भी अचानक से सामने आ जाए.  इस स्थिति का धैर्य और शांति से सफलतापूर्वक सामना करने के बाद आप आप राहत महसूस कर रहे हैं. इस समय आप अपने कुछ मित्रों और लोगों से दूर जाने के प्रयास कर सकते हैं. यह सभी लोग आपकी कठिन समय में आपके कार्यों की आलोचना करते आए हैं. ये भी संभव है की मदद मांगने पर इन्होंने आपकी किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया हो. ऐसी स्थिति में आप इन लोगों से दूर जाकर अपने लिए नए कार्य या नई नौकरी और कुछ नए रिश्तों को बनाने का प्रयास कर सकते हैं.  अपने बड़े बुजुर्गों की तबीयत का विशेष ख्याल रखें.  बदलते मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं. 

स्वास्थ्य: गले में खराश कम होने का नाम नहीं ले रही है.  कुछ समय चिकित्सा इलाज लेने के बाद भी आपकी परेशानी में ज्यादा सुधार आता नजर नहीं आ रहा है.  पुनः किसी अच्छे-अच्छे से मिलने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे अच्छे परिवर्तन आते नजर आ रहे हैं.  काफी समय पूर्व किए गए कुछ धन्य निवेशों  के अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

 बेफिजूल में लोगों के गुस्से का कारण ना बने. खुद भी शांत रहें  
हिम्मत से काम ले और सामने वाले को अपनी बात समझने का पूर्ण प्रयास करें 
मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी 
कुंभ राशि वाले अनुभव से लेंगे मार्गदर्शन, रिश्तों में भी आ सकता है सुधार 
मकर राशि वाले खर्चे देखकर करें, व्यवसाय में बढ़ सकते हैं आगे 

रिश्ते: कई बार कुछ रिश्तो को समझने में हम इतना ज्यादा वक्त लगा देते हैं.  कि उन रिश्तो का महत्व हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement