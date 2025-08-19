scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 19 August 2025: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जमापूंजी को सही स्थान पर निवेश कर सकते हैं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 19 August 2025: यदि आप किसी के साथ कोई कार्य करने जा रहे है. और वहां आपको संतुष्टि प्राप्त न हो.तो जल्दबाजी न करें.गहन चिंतन करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेने की कोशिश करें. कुछ कार्य आपके अभी तक के कार्यों से भिन्न हो सकते हैं.

gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of wands

कुछ समय से किसी योजना को पूरा करने के लिए विचार कर रहे हैं.जल्द ही कुछ नए व्यवसाय के लिए आवश्यक कदम उठा सकते है.आपकी सोच बहुत गहरी है.पर विचारधारा को संतुलित कर रखा है.सकारात्मक प्रयास के फलस्वरूप सफलता निश्चित है.लेकिन थोड़ी सतर्कता अभी बरतनी आवश्यक है.जरा से भी लापरवाही से अच्छा खासा नुकसान हो सकता हैं.हो सकता हैं, कि कोई मित्र या कोई करीबी व्यक्ति आपके साथ कार्य करने की उत्सुकता दिखाएं. इस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो सकता हैं. इसके साथ कार्य करते समय यदि कार्य शैली या योजना में थोड़ा फेर बदल करना पड़े. तो किया जा सकता हैं. यदि आप किसी के साथ कोई कार्य करने जा रहे है. और वहां आपको संतुष्टि प्राप्त न हो.तो जल्दबाजी न करें.गहन चिंतन करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेने की कोशिश करें. कुछ कार्य आपके अभी तक के कार्यों से भिन्न हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: घुटनों में चलने फिरने से दर्द महसूस होने लग रहा हैं. अपनी कार्य शैली और दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग रहा है.कुछ जमापूंजी को सही स्थान पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय को आपको लेकर स्वार्थी होना आपको परेशान कर सकता हैं.उसकी रोक टोकी से परेशान हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
