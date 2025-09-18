Mithun Tarot Rashifal 18 September 2025: मिथुन राशि वाले किसी को न दें उधार, रिश्तों में हो सकती है अनबन

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Five of wands

एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार दूसरों को काफी नुकसान पहुंच सकता हैं. ये स्थिति इस बात का संकेत करती हैं. कि जीवन के हर क्षेत्र में हर स्थान पर प्रतिस्पर्धा है. आपकी योग्यता इस बात से आंकी जा सकती हैं, कि आप बिना चोट खाए और बिना दूसरों को चोट पहुंचा कैसे अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं. जान पूछ कर दूसरे को नुकसान पहुंचाना आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी को खड़ा कर सकता है. किसी भी स्थिति में सामने वाले की सहनशीलता की परीक्षा बार-बार ना लें. हो सकता हैं, कि आगे चलकर आपको उससे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़े. और वह आपकी पूर्व प्रतिक्रिया के कारण आपकी सहायता से इनकार कर दे. जानबूझकर लोगों को दुश्मन ना बनाएं. परिवार में अगर किसी बात को लेकर बाद विवाद की स्थिति बढ़ रही है. तो आप जब तक उस स्थिति के बीच में हस्तक्षेप ना करें. जब तक की आपसे कोई राय ना मांगी जाए. जानबूझकर राय देना कुछ लोगों को अखर सकता है और उनके साथ आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है

Advertisement

स्वास्थ्य: कई बार छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं सामने होने पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं. समय के साथ वे छोटी स्वास्थ्य समस्या बड़ी और गंभीर समस्या में तब्दील हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी को बताएं बिना किसी करीबी रिश्तेदार को काफी बड़ी धनराशि उधार दे सकते है. इस बात से जीवनसाथी काफी रुष्ट बना हुआ है.

रिश्ते: पिता के साथ बार-बार अनबन हो सकती है. आप दोनों के विचारों में मतभेद होने के कारण यह अनबन भर सकती है.

---- समाप्त ----