Mithun Tarot Rashifal 18 October 2025: धन निवेश न करें, पुराने लोगों से मिल सकते हैं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: अपने सहयोगियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं.उनके द्वारा आपके किसी कार्य में पैदा की गई रूकावटों को आप सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- Strength
किसी प्रिय व्यक्ति के जाने से लगा मानसिक आघात आपको कमजोर बना रहा है. इसके चलते कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं. वह ऐसा सोच रहे हैं, कि इस मानसिक आघात के चलते आप काफी कमजोर और निर्बल हो गए हैं.और वह आपके ऊपर हावी होकर आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं.हालांकि इस समय आप थोड़े आहत है. फिर भी आप खुद में इतने सक्षम है. कि आप अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते हैं. अपने सहयोगियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं.उनके द्वारा आपके किसी कार्य में पैदा की गई रूकावटों को आप सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं.

हालांकि बीच में वह आपके कार्यों में पुनःबाधाएं डालने की कोशिश करते रहेंगे. फिर भी आप अपने कार्यों को बखूबी सफलता तक पहुंचा सकते हैं. कुछ पुराने लोगों के साथ संबंध सुधारने की चेष्टा करें. गलतफहमियां दूर करते हुए मन में आए हुए दूरियों को पाटने का मार्ग निकले. इस समय पुराने सहयोगी या करीबी लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे.  इस समय धैर्य और सहनशीलता के साथ कार्यों को पूरा करना बेहतर रहेगा. क्योंकि क्रोध करना तो बहुत आसान है.किंतु शांतिपूर्ण ढंग से कार्यों को निपटाना अत्यंत साहस का कार्य है. अतः अपने साहस,मनोबल और आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें.किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर ना पड़ने दे.

स्वास्थ्य: कुछ समय से सांस संबंधी कुछ समस्या सामने आ रही हैं.जिस कारण सीढ़ियां चढ़ने में काफी थक सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की सलाह पर धन निवेश न करें.पहले खुद सभी चीजों को समझे और फिर आगे बढ़ें.

रिश्ते:कार्य क्षेत्र में कुछ पुराने लोगों के साथ अपने संबंधों को लेकर आशावान हो सकते हैं.

लेटेस्ट

