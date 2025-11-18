scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 18 November 2025: मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 18 November 2025: इस समय प्रिय का व्यवहार अचानक से आपको लेकर काफी बिगड़ा नजर आ सकता हैं. सामने वाले के व्यवहार में आप एक बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं.  उसकी बात में अब पहले जैसी गर्माहट नजर नहीं आ रही हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Moon

अपने बड़े भाई के कठोर व्यवहार के चलते आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.  बार-बार उसका आपके जीवन की छोटी बड़ी बातों में दखल देना आपको नागवार गुजर सकता है. इस बात के चलते आपका उससे बड़ा झगड़ा होने की संभावना नजर आ रही हैं.  इस समय प्रिय का व्यवहार अचानक से आपको लेकर काफी बिगड़ा नजर आ सकता हैं. सामने वाले के व्यवहार में आप एक बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं.  उसकी बात में अब पहले जैसी गर्माहट नजर नहीं आ रही हैं. साथ ही आप यह महसूस कर सकते हैं, कि वह आपसे कुछ जरूरी बातें छुपा रहा है.  आपके बार-बार पूछने पर भी वह आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है.  इस बात से आप थोड़ा नाराज हो सकते हैं.  ऐसी स्थिति में आप उस पर शक कर सकते हैं.  हालांकि  अभी आपको इस बात का पूरी तरह विश्वास नहीं है.  कि सामने वाला आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है.  पर मन में इस बात को लेकर हल्का सा संदेह जरूर उत्पन्न हो सकता हैं. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़कर अवसाद में परिवर्तित हो सकता है.  यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है.  

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में इस समय आपकी वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है.  इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. 

रिश्ते: अपने छोटे भाई की पत्नी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ लोगों से उसको मिलवा सकते हैं.  

---- समाप्त ----
