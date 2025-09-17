scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 17 September 2025: पैसों की लेनदेन ना करें, पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 17 September 2025: इस बात को लेकर उस व्यक्ति के साथ मुंहवाद हो सकता हैं.इस समय थोड़ा संयम से काम लें.व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं रहेगा.

.मिथुन (Gemini):-

Cards:-Knight of Pentacles 

कोई भी कार्य जल्दबाजी या लापरवाही से पूरा न करें.थोड़ा धैर्य और रुककर कार्य करें.इससे आपको जीवन में स्थायित्व प्राप्त होगा. कार्यों में जोखिम उठाना आपको पसंद नहीं हैं.पर अब कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा अवसर आ सकता हैं.जिसमें मुनाफा कमाने के अवसर जरूर मिलेंगे.लेकिन इसके साथ जोखिम भी होगा.इस अवसर को हाथ से जाने देना आपको काफी हानि पहुंचा सकता हैं.इससे आपके करियर में भी परेशानी हो सकती हैं.थोड़ा समय लेकर विचार करें.एक दम से बिना सोचे समझे सिर्फ जोखिम देखकर मना करना उचित नहीं होगा.ये भी हो सकता हैं, कि जोखिम बहुत बड़ा न होकर सामान्य ही हो.किसी को दिया हुआ उधार अभी अटका हुआ हैं.इस बात को लेकर उस व्यक्ति के साथ मुंहवाद हो सकता हैं.इस समय थोड़ा संयम से काम लें.व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं रहेगा.इस समय थोड़ा रुक कर आगे की योजनाओं पर अच्छे से सोच विचार करें.और फिर आपके कार्यों को बेहतर गति देने के सफल प्रयास करें.

स्वास्थ्य:पाचन संबंधी गड़बड़ी लंबे समय से चली आ रही हैं.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करने की सोच बनाएं.

आर्थिक स्थिति:पैसों का लेनदेन बिना लिखा पढ़ी के ना करें.विश्वास में दिया गया पैसा वापस आने की उम्मीद को बार झूठी साबित होती हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के रंगरूप को लेकर किसी न किसी से कुछ न कुछ सुनना पड़ जाता हैं.लोगों की बातों को अनसुना करना ही अच्छा रहेगा.

