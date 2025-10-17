scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 17 October 2025: पैसों का ज्यादा लेन-देन न करें, आर्थिक नुकसान हो सकता है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 17 October 2025: छोटी-छोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां को देखा ना करें. समय रहते इनका सही उपचार आगे किसी बड़ी तकलीफ से आपको बचा सकता है. 

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Hanged Man 
जीवन में एक के बाद एक कई छोटे बड़े बदलाव आते देख सकते हैं. इन बदलावों में से कुछ बदलाव आपके जीवन को सकारात्मक रूप से काफी प्रभावित कर सकते हैं. किसी कार्य में अभी तक आप सही निर्णय लेने में खुद को अक्षम मान रहे थे. इस कार्य को लेकर सही निर्णय लेने में आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं. हो सकता हैं,कि कार्य का परिणाम और कार्य में लगने वाली मेहनत का अंदाज आपको पहले से ही हो. किंतु कार्य की बेहतर शुरुआत किस तरह से की जाए. जिससे कम रूकावटो का सामना करते हुए अच्छी सफलता प्राप्त हो सके.

इस बात को लेकर आपके मन में दुविधा हो रही हैं . सामने वाले के अनुभवों से इस दुविधा का निवारण हो सकता है. अपनी सोचने की क्षमता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ सकती है. कभी-कभी कुछ लोगों के व्यवहार को देखकर आप उनके प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं. जिसके कारण सामने वाले के साथ कार्य करते वक्त आपके मन में वही बातें बनी रहती हैं. और कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिल पाती,जितनी कि आप अपेक्षा करते हैं. इस बात में बदलाव लाकर आप अपने जीवन में काफी बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे. 

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां को देखा ना करें. समय रहते इनका सही उपचार आगे किसी बड़ी तकलीफ से आपको बचा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ पैसों का ज्यादा लेन-देन ना करें. यदि धनराशि ज्यादा बड़ी हो तो सामने वाले को मना कर दें. 

रिश्ते: अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने के लिए का उत्तम समय हैं. यदि आप थोड़े से भी प्रयास करेंगे. तो आप क्यों सफलता जरूर प्राप्त होगी. 

