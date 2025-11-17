scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 17 November 2025: धन खर्च होगा, बड़ा अवसर मिलेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 17 November 2025: अपने कार्यों को निरंतर परिवर्तित करते हुए उन्हें  बेहतर बनाने का प्रयास करें.आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Empress
अभी तक आप अपनी पारंपरिक ओर रूढ़िवादी सोच के चलते किसी भी महिला को उचित सम्मान नहीं देते आए हैं. चाहे वह महिला आपकी घर की कोई सदस्य हो,या कोई  महिला मित्र. अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों की छंटनी होने के कारण आपकी नौकरी जा सकती है.इस कठिन परिस्थिति में आपकी किसी महिला मित्र की मदद से आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे. अवसर के मिलने के बाद आप अपने सोच में महिलाओं के प्रति परिवर्तन देख सकते हैं.

हो सकता है कि आपको इस बात का अफसोस हो.कि आज तक आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति की कार्य को सराहना नहीं दी है.जो की एक महिला हो. यदि आप अविवाहित हैं. तो जल्द ही एक अच्छा जीवनसाथी प्राप्त कर पाएंगे.उन विवाहित दंपतियों को संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है.जो लंबे समय से इस शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता के बल पर कुछ अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए समय उत्तम है.अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं. अपने कार्यों को निरंतर परिवर्तित करते हुए उन्हें  बेहतर बनाने का प्रयास करें.आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास कभी कम न होने दें.

स्वास्थ्य: यदि आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं अपने मनपसंद कार्य को करके तनाव से मुक्त हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बदलाव महसूस करेंगे,कार्य शैली बेहतर होगी 
प्रेम सम्बन्ध गहराएंगे, धन निवेश करेंगे 
चुनौती का सामना करेंगे, आत्मविश्वास बनाए रखें 
वित्तीय नुकसान हो सकता है, समय बर्बाद न करें 
पौष्टिक आहार पर ध्यान दें,वित्तीय सहायता लेंगे 
Advertisement

आर्थिक स्थिति: कुछ ऐसी समस्याओं का निवारण मिल सकता है.जिनमें आपको काफी धन खर्च करना पड़े.

रिश्ते: यह समय अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने का है.खुद को इतना कमजोर ना बनाएं. कि सामने वाला आपकी भावनाओं की परवाह ही ना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement