Mithun Tarot Rashifal 16 September 2025: मिथुन राशि वाले गलत फैसला लेने से रहें सावधान, वाणी पर भी रखें नियंत्रण

मिथुन(Gemini):-

Cards:- Five of pentacles

बार-बार जीवन में लोगों को और स्थितियों को लेकर गलत फैसले लेते आए हैं. जिसके कारण आपको आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाने पड़े हैं. फिर भी इन स्थितियों से अपने किसी भी तरह की सीख लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं. इस समय वक्त आपके प्रतिकूल है. यदि किसी कार्य में अत्यधिक धन का खर्चा हो रहा हो. तो अभी उस कार्य को थोड़ा रोक दें. यह भी हो सकता हैं, कि सफलता के निकट पहुंचते पहुंचते यह कार्य अचानक से बंद हो जाए. जितना भी पैसा आप इस कार्य में लगा चुके है. उसको निकालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए. कुछ समय शांति से गुजरने का प्रयास करें. और इस समय का उपयोग आगे भविष्य में पैसा कमाने के नए साधन ढूंढने की योजना बनाने में कर सकते हैं. विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अगर हम अपनी गलती से अपने पैसे का नुकसान करते हैं. तो उसके लिए दूसरे के साथ गाली वगैरह आपको शोभा नहीं देगा.

स्वास्थ्य: छोटी सी चोट लापरवाही के चलते बड़े घाव में बदल सकती है समय रहते ही स्वास्थ्य समस्या को सुलझाएं

आर्थिक स्थिति: यदि आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही हैं. किन्तु आगे इसमें सुधार आएगा.

रिश्ते: जीवनसाथी की बढ़ती फरमाइशें और धन प्राप्ति का लालच आपको उससे दूर कर सकता है.

---- समाप्त ----