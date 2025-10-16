Mithun Tarot Rashifal 16 October 2025: समय पर कार्यों को पूरा करें, स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of wands

काफी समय से कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों में इस समय विपरीत परिस्थितियां नजर आ सकती हैं. कार्य क्षेत्र में कार्य के समय पर पूरा न होने के कारण आपके कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. जिस कारण उच्च अधिकारियों से आपको अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की समय सीमा मिल सकती हैं. पारिवारिक जीवन में आपके अपने प्रिय के साथ विवाह करने को लेकर सभी लोगों को सभी लोगों की नाराजगी सहन करनी पड़ रही हैं.

आप दोनों के परिजन इस विवाह के लिए अपने स्वीकृति नहीं दे रहे हैं. सामाजिक क्षेत्र में किसी किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लेकर की गई टीका टिप्पणी आपको उस व्यक्ति से माफी मांगने को मजबूर कर सकती हैं. इस स्थिति में आपको अपमान सहन करना पड़ सकता है. ऐसी कोई भी कार्य न करें. जिसमें आपको सामने वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े. अपने कार्य की विस्तृत रूप रेखा बनाया और उसे पर अमल कीजिए. सिर्फ चिंतन करने से कार्य पूर्ण नहीं होते.

स्वास्थ्य: समय पर कार्यों को पूरा करें. जिससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहें. नींद भी पूरी करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में कुछ समय पहले किया गया धन निवेश अब अच्छा प्रतिफल दे सकता है.



रिश्ते: विवाह के पश्चात जीवनसाथी के साथ किसी रावण के स्थल पर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जल्द ही आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे.

---- समाप्त ----