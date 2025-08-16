Mithun Tarot Rashifal 16 August 2025: मिथुन राशि वाले फिजूलखर्ची से बचें, जानें कैसा रहेगा दिन

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Temperance

कार्यों को करते समय धैर्य रखना आपके स्वभाव में नहीं है. जिसके चलते आप कई बार अपने सहयोगियों के साथ अपशब्दों का उपयोग करते आए हैं. जिस कारण आपको उच्च अधिकारियों से डांट पड़ सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं. स्थान परिवर्तन करना आपके लिए मुश्किल हो सकता हैं. अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे. वाणी और गुस्से को नियंत्रित करने के सभी प्रयास कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम आपको सफलता दिलाने के लिए उपयोगी साबित होते हैं. इस बात को समझने का प्रयास कर रहे है. आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण परिजन आपसे कम बात करना पसंद करते हैं. अब आपको ये बात चुभने लगी है. किसी बड़े की समझाइए पर अपने व्यवहार को बदलेंगे. जल्द ही आप पाएंगे कि सभी परिजन आपके साथ सामान्य व्यवहार करने लगे. संतान की गलत संगत और बदलते व्यवहार से परिजन परेशान हो सकते हैं. संतान की मानसिक स्थिति को समझकर उसके साथ नम्र व्यवहार करेंगी. ताकि वो अपने आदतों में बदलाव ला सकें.

Advertisement

स्वास्थ्य:परिवार में किसी बच्चे की तबीयत खराब होने से मन चिंतित हो सकता हैं. चिकित्सक को उसको किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने का अंदेशा हो रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी की फिजूलखर्ची की आदत आपको कर्जदार बना सकती हैं. सामने वाले को खर्चों को कम करने की हिदायत दे सकते हैं.

रिश्ते:ये समय परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का हैं. सभी के साथ मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं.

---- समाप्त ----