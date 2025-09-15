Mithun Tarot Rashifal 15 September 2025: मिथुन राशि वालों का बुरा समय बीत रहा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

मिथुन (Gemini)

Cards:- Five of cups

इस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते आपको काफी बड़ा धोखा मिल सकता हैं. कुछ समय पहले आपने अपने प्रिय के साथ मिलकर एक नए घर को खरीदा था. जिसकी मिल्कियत आप दोनों के नाम की हैं. अचानक से आपको यह पता चलता हैं,कि धोखे से प्रिय ने उस घर को अपने नाम कर लिया हैं. इस बात से आपको काफी बड़ा आघात पहुंच सकते हैं. अपने काफी कर्ज लिया था,इस घर को खरीदने के लिए. इस स्थिति को सकारात्मक रूप में देखने का प्रयास करें. यदि संबंध टूट रहे है,या चुके हो. तो उन्हें दिल पर हावी न होने दें. ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़े. जीवन में आया यह बुरा समय जल्द ही अच्छे समय में बदल जाएगा. ऐसा विश्वास रखें. इस समय पूर्व ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर केंद्रित करें. जल्द ही कुछ नए अवसर आपके समक्ष होंगे. किसी नई योजना पर कार्य करना भी शुरू हो सकता हैं. स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल. परिवर्तित जरूर होती हैं.

स्वास्थ्य: कहीं ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय सीढ़ियों पर ध्यान रखें. फिसलने की संभावना बनी हुई हैं.

आर्थिक स्थिति: बुरा समय बीत रहा हैं. आने वाले समय के लिए धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: किसी करीबी से चल रही अनबन खत्म हो सकती हैं. सामने वाले के साथ इस खुशी में छोटा सा जश्न मना सकते हैं.

