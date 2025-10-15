Mithun Tarot Rashifal 15 October 2025: पदोन्नति की संभावना है, धन लाभ होगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Page of cups

आपके व्यवहार में गंभीरता की जगह बचपना अधिक है.प्रिय के साथ किसी बात को लेकर बच्चों जैसी हठ करना आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता हैं.बार-बार प्रिय के समझाने के बावजूद भी आप कई जगह पर हठ करके उसको अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं.इस समय आपका कोई करीबी जो लंबे समय से आपसे दूर था.अचानक से आपसे मिलने आ सकता हैं.उसकी इस मुलाकात की वजह आपके साथ व्यवसाय में साझेदारी करने की हो सकती हैं.एकदम से आई ये स्थिति आपको थोड़े असमंजस में डाल सकती हैं.लेकिन सामने वाले का लाया हुआ अवसर इतना लुभावना और अच्छा प्रतीत हो रहा हैं.कि आप उस पर विचार कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना बन रही हैं.

संशय इस बात को लेकर हो सकता हैं.कि कहीं पदोन्नति के साथ आपको स्थानांतरण की सूचना भी ना मिल जाएं.परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई है.कि आप इस समय स्थानांतरण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो.हो सकता हैं, कि इस समय आपका अंतर्मन या अवचेतन मन आपको कुछ संकेत दे सकता हैं.जो आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे.उन संकेतों को समझने का प्रयास करें और उन्हीं के अनुरूप आगे बढ़े.

स्वास्थ्य: गलत तरीके से सोने के कारण गर्दन अकड़ सकती है.जिसके चलते आपको काफी पीड़ा महसूस होगी.

आर्थिक स्थिति: यदि आप स्थिति का सफलतापूर्वक उपयोग करेंगे, तो आपको काफी धन लाभ होगा.

रिश्ते: किसी के भी साथ बात-बात पर बहस बाजी ना करें.आपकी आदत लोगों को आपसे दूर कर सकती है.

---- समाप्त ----