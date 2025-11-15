Mithun Tarot Rashifal 15 November 2025: बड़ा मुनाफा मिल सकता है, निवेश कर सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of cups

आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी पहचान बनाए हुए हैं.किसी नए सहयोगी के आने से आपके मन में उसके लिए में भावनाएं में परिवर्तन होता हुआ देख सकते हैं.इससे कार्य क्षेत्र में आप दोनों के रिश्ते की अफवाहें फैल सकती हैं.जिस कारण उच्च अधिकारी आपका स्थानांतरण किसी दूसरे विभाग में कर सकते हैं.इस बात से थोड़ा परेशान हो रहे हैं.जल्द ही परिजनों को अपने प्रेम संबंध की बात कर सकते हैं.किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में आ रही परेशानियों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे.

थोड़ा समय लग सकता है.पर समस्या का समाधान जरूर प्राप्त हो सकता है.सामने वाला आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए अपने साथ साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता हैं.संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद बन रही हैं.इस बात को अभी दूसरे लोगों के साथ छिपा कर रखेंगे.थोड़ा समय गुजर जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: सीढ़ियों पर चढ़ते समय पांव फिसलने की संभावना बन सकती है. जल्दबाजी और लापरवाही से चढ़ना उतरना न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी जगह किए छोटे से धन निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने से अब बड़े धन निवेश पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के परिजनों से मिल सकते हैं.प्रिय के परिवार के किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित होंगे.



