scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 15 November 2025: बड़ा मुनाफा मिल सकता है, निवेश कर सकते हैं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 15 November 2025: जल्द ही परिजनों को अपने प्रेम संबंध की बात कर सकते हैं.किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में आ रही परेशानियों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Two of cups
आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी पहचान बनाए हुए हैं.किसी नए सहयोगी के आने से आपके मन में उसके लिए में भावनाएं में परिवर्तन होता हुआ देख सकते हैं.इससे कार्य क्षेत्र में आप दोनों के रिश्ते की अफवाहें फैल सकती हैं.जिस कारण उच्च अधिकारी आपका स्थानांतरण किसी दूसरे विभाग में कर सकते हैं.इस बात से थोड़ा परेशान हो रहे हैं.जल्द ही परिजनों को अपने प्रेम संबंध की बात कर सकते हैं.किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में आ रही परेशानियों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे.

थोड़ा समय लग सकता है.पर समस्या का समाधान जरूर प्राप्त हो सकता है.सामने वाला आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए अपने साथ साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता हैं.संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद बन रही हैं.इस बात को अभी दूसरे लोगों के साथ छिपा कर रखेंगे.थोड़ा समय गुजर जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: सीढ़ियों पर चढ़ते समय पांव फिसलने की संभावना बन सकती है. जल्दबाजी और लापरवाही से चढ़ना उतरना न करें.

सम्बंधित ख़बरें

गलतफहमी से बचें, पैसा सही जगह निवेश करेंगे 
धन का सदुपयोग कर सकते हैं, चोट लग सकती है 
नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बड़प्पन दिखाएंगे 
रुका काम पूरा होगा, आला अधिकारियों से मिल पाएंगे 
खांसी से परेशान रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं 

आर्थिक स्थिति: किसी जगह किए छोटे से धन निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने से अब बड़े धन निवेश पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के परिजनों से मिल सकते हैं.प्रिय के परिवार के किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित होंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement