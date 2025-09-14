scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 14 September 2025: मिथुन राशि वाले लेनदेन से बचें, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 14 September 2025: आपकी इस व्यस्तता के चलते परिवार के बच्चे आपसे काफी नाराज़ हो सकते हैं. यह समय आप परिजनों के साथ व्यतीत करे सकते हैं. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini)

Cards:- The Chariot

कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए चल रही यात्राएं अब थका सकती हैं. कुछ समय से चल रही इन यात्राओं में काफी नए लोगों से हुई मित्रता आपके जीवन में दूसरों के अनुभवों का समावेश ले आई है. इन यात्राओं से कुछ समय विश्राम लेकर अपने परिजनों के साथ वक्त बिता सकते हैं. आपकी इस व्यस्तता के चलते परिवार के बच्चे आपसे काफी नाराज़ हो सकते हैं. यह समय आप परिजनों के साथ व्यतीत करे सकते हैं. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है. अच्छी या बुरी किसी भी तरह की खबर की प्राप्ति पर भावनाओं में उबाल न आने दें. बल्कि उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि व्यवसाय में कुछ चुनौतियां सामने आ जाएं. उन सभी चुनौतियों में से जो अधिक महत्वपूर्ण हो,तो उस चुनौती का समाधान सबसे पहले ढूंढना ही बुद्धिमानी होगी. यदि आप सकारात्मक लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं. तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य: अतीत का कोई हादसा याद आने से मानसिक तनाव काफी बढ़ सकता हैं. जिससे उच्च रक्तचाप को लेकर परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ बड़ी धनराशि का लेनदेन न करें. यदि कोई बार बार उधार मांग रहा हो. तो उसको थोड़ी सी राशि दी जा सकती हैं.

रिश्ते: इस समय किसी से विवाद हो सकता हैं. अभी आपका चुप रहना विवाद को कम कर देगा.

