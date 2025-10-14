Mithun Tarot Rashifal 14 October 2025: रुका पैसा वापस मिल सकता है, मसालों का उपयोग कम करें

मिथुन(Gemini):-

Cards:- The High Priestess

इस समय आप मानसिक अस्थिरता को महसूस कर सकते हैं.आप लोगों की बातों पर बिना सोच समझ किए अमल करने की कोशिश कर सकते हैं.अपने मन के भीतर छिपे हुई अपने क्षमताओं को बाहर निकलने के लिए किसी व्यक्ति की प्रेरणा आपको मिल सकती है. आपके करीब का कोई व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ सकता है.आप किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु या अनुभव व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं. जो आपको जीवन की आपाधापी से दूर मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सके.

यदि कोई आपको किसी नए कार्य का लालच दे. तो उस कार्य को करने से पूर्व सामने वाले के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करें.अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास करें.कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं.जो किसी सामाजिक कल्याण की संस्था से संबंधित हो.मानसिक तनाव को बढ़ने न दें.गुस्सा जब कभी आपके काबू से बाहर होने लगे.तो किसी ऐसी जगह जा सकते हैं.जो कि प्राकृतिक हो.धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करें.

स्वास्थ्य: पेट में गैस और एसिडिटी की तकलीफ बढ़ती जा रही हैं.खानपान में ज्यादा तीखे मसालों का उपयोग कम करें.

आर्थिक स्थिति: अपने बड़े भाई से पैसा लेकर किसी को उधार दे सकते हैं. अब धन वापस मिलने की समय सीमा करीब ही है

रिश्ते : धीरे धीरे सभी रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.

