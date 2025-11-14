Mithun Tarot Rashifal 14 November 2025: घूमने जा सकते हैं, खर्चों में संतुलन बनाएंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of Pentacles

इस समय आप अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं. जहां जीवन में कार्य को लेकर काफी उथल-पुथल मच सकती है.हो सकता हैं, कि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छे प्रतिफल लेकर ना आए. इस स्थिति में जो कुछ भी आपके पास है. उसमें समझौता करके रहना आपके लिए अच्छा रहेगा.इस समय अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित कर संतुलित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. हो सकता हैं, कि कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ जाएं जिनका सामना आपको अपनी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ करना पड़े.

यदि आप नौकरी में है तो यह द्वंद्व का समय है.इस समय किसी भी तरह से आप अपनी स्थिति नौकरी में स्थिर बनाए रखते हैं. तो आगे का कठिन समय निकल जाएगा. इस समय कोशिश करें ककि आप कार्य क्षेत्र में किसी से भी वाद विवाद ना करें.यदि किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है. तो अभी चुप रहना आपके लिए ठीक रहेगा. सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें.आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके सहयोगियों का साथ आपको उस मुश्किल से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगा.अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें. बात-बात पर अपशब्दों का प्रयोग करना कम करें.व्यवहार की नम्रता सामने वाले को आपसे अच्छा व्यवहार करने को प्रेरित करेगी.

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाने का प्रयास करें.आमदनी से अधिक खर्च आपके जीवन में आर्थिक संकट को उत्पन्न कर सकता हैं.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं . अचानक से कोई आवश्यक कार्य होने से योजना अभी खत्म हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें. जरूरत से ज्यादा तला भुना भोजन आपके गले और सेहत खराब कर देगा.





