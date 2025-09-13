scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 13 September 2025: मिथुन राशि वालों को हो सकता है अपार धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 September 2025: जीवन में आ रही किसी भी परिस्थिति से डर कर अपने कार्यों को अधूरा ना छोड़े. कार्य को अधूरा छोड़ना आपको उसी जगह ले आएगा. जहां से आपने उस कार्य को शुरू किया था.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini)

Cards:- Six of wands

जीवन की कठिन परिस्थितियों ने आपको कैसी भी परेशानियां दिखाई हो. पर आपने हमेशा सफलता प्राप्त करने का ही सपना देखा है. बार-बार मिली असफलता भी आपका मनोबल नहीं तोड़ पाई. अपनी हर असफलता से आप कुछ ना कुछ सीखने आए हैं. सफलता का यह श्रेय आप अकेले ना लेकर अपने सहयोगियों के साथ साझा कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखिए कि सफलता प्राप्ति में इतने दंभीऔर गुस्सैल ना हो जाए. कि अन्य लोगों के दु:खों तरफ आपका ध्यान जा ही ना रहा हो. विदेश यात्रा का योग बन रहा है. हो सकता है आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाने की इच्छा रख रही हूं . समय अनुकूल है. आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. जीवन में आ रही किसी भी परिस्थिति से डर कर अपने कार्यों को अधूरा ना छोड़े. कार्य को अधूरा छोड़ना आपको उसी जगह ले आएगा. जहां से आपने उस कार्य को शुरू किया था. बेहतर होगा की कठिनाइयों का सामना करते हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश की जाए.

स्वास्थ्य: खराब तबियत होने के बाद भी इसी मित्र के साथ समय व्यतीत करना आपकी तबीयत खराब कर सकता है. मित्र से मिलते समय मास्क का प्रयोग किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से एक बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकती है. इस धन को खर्च करें या ना करें. इस बात को लेकर दुविधा हो रही है.

रिश्ते: किसी के साथ इसलिए कटु व्यवहार न करे. कि उसकी आपके साथ खराब संबंध है.

 

