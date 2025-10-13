scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 13 October 2025: पैसों का खर्च बढ़ेगा, जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: इस योजना को पूरा करते वक्त आपने  जिन भी समस्याओं का सामना किया हैं.उन समस्याओं से  दूर जाने के लिए कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर कुछ समय किसी अच्छी जगह पर यात्रा कर सकते हैं.

मिथुन (Gemini):-
Cards:-Four of swords


इस समय कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए काफी थका हुआ महसूस कर रहे हैं. किसी एक परिस्थिति का अंत हो चुका है. किंतु अभी भी पूरी तरह से खुद को सभी समस्याओं से दूर नहीं पाएं हैं.  इस समय अपनी विचारों को संतुलित करने के लिए आराम करने के अलावा कोई और अन्य विकल्प आपको समझ नहीं आ रहा है. यह आराम  शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों का हो सकता हैं. अभी हाल में ही किसी एक योजना की समाप्ति हुई हैं.और जल्द ही कुछ नए अवसर आ सकते हैं. ऐसी उम्मीद बनी हुई है.

इस योजना को पूरा करते वक्त आपने  जिन भी समस्याओं का सामना किया हैं.उन समस्याओं से  दूर जाने के लिए कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर कुछ समय किसी अच्छी जगह पर यात्रा कर सकते हैं. यह समय परिवार के साथ समय बिताने का भी हैं. आपकी व्यस्तता और कई पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज करने के कारण कुछ परिजन आपसे नाराज हो सकते हैं.सभी की नाराजगी दूर करने और आनंदमय वक्त  बिताने के लिए आप किसी अच्छी जगह की यात्रा कर सकते हैं.इस समय यदि आप आराम नहीं करते तो लगातार संघर्ष की मन: स्थिति में वही विचार घूमते रहेंगे और दूसरे योजना पर कार्य करते समय भी आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने में मुश्किल आ सकती हैं. कई कार्यो में एक साथ आप अपने को व्यस्त रख रहे हो.तो इस समय कुछ कार्यों से आप अपने हाथ खींच ले.जिससे आपको तनाव से थोड़ी मुक्ति मिल सकें.

स्वास्थ्य: कार्य के साथ विश्राम भी महत्वपूर्ण है.इस समय इस बात को समझ पाएंगे. जिससे जो भी स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी हैं. उनसे राहत पाई जा सके.

आर्थिक स्थिति: किसी की बीमारी के चलते पैसा धन की तरह बह रहा है.इस कारण चिंतित हो सकते हैं.

रिश्ते: कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवनसाथी से मिल सकता हैं.जिससे आप अतीत में प्रेम करते थे. इस बात को जानकर मन में थोड़ा भय उत्पन्न हो सकता है.

---- समाप्त ----
