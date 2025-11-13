scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 13 November 2025: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 November 2025: जीवनसाथी के साथ बढ़ता मतभेद उसके परिजनों के आप दोनों के बीच हस्तक्षेप के कारण हो सकता हैं. इस समय आपको जीवनसाथी से बात करना चाहिए.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Nine of Pentacles 
आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं,जैसे आसपास खुशियों भरा वातावरण होते हुए भी मन में संतुष्टि नहीं हो पा रही हैं. कार्यों को समय पर पूरा करने का आपका स्वभाव कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है. लेकिन इस समय कार्य की सफलता से आप पूर्णता संतुष्ट नहीं हो रहे हैं. हालांकि आपकी सफलता से आपके उच्च अधिकारी और सहयोगी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं. लेकिन आप इस खुशी को महसूस नहीं कर रहे हैं .

आप अपनी सफलता को लेकर शंकित हो सकते है. इस समय आप अपने कार्य से थोड़ा समय अवकाश लेकर अपनी सभी स्थितियों का अवलोकन करने की कोशिश कर सकते हैं. और ये समझने का प्रयास कर सकते हैं. कि कार्य में प्राप्त सफलता के बावजूद आपको क्या कमी नजर आ रही हैं. जीवनसाथी के साथ बढ़ता मतभेद उसके परिजनों के आप दोनों के बीच हस्तक्षेप के कारण हो सकता हैं. इस समय आपको जीवनसाथी से बात करना चाहिए. 

स्वास्थ्य: बार-बार किसी बात को सोचते रहना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता हैं. व्यर्थ की बातों को न सोचें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में काफी सुधार नजर आ सकता हैं. कुछ खरीदारी कर सकते हैं. 

रिश्ते: सामने वालों की बातों को सुनकर आपको क्रोध आ सकता हैं. ऐसी स्थिति में शांत रहने का प्रयास करें.

