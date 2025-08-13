scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 13 August 2025: पैसों के निवेश को लेकर सतर्क रहें, किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा न लगाएं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: सही अवसर का चयन सोच समझकर करें. हो सकता है, कि किया गया कोई भी गलत चयन आपको आर्थिक लाभ की जगह हानि की स्थिति में पहुंचा दें.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:-Seven of Cups 

मनचले व्यवहार के चलते किसी अधिकारी से झड़प हो सकती हैं. सामने वाले की गंदी मानसिकता के चलते आपको नौकरी छोड़ने की नौबत आ सकती हैं. जिसके चलते आप अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं. कुछ अच्छे अवसर जल्द ही कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपके कुछ सहयोगी भी प्रयासरत हो  सकते हैं. सही अवसर का चयन कर अपने लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं.

सही अवसर का चयन सोच समझकर करें. हो सकता है, कि किया गया कोई भी गलत चयन आपको आर्थिक लाभ की जगह हानि की स्थिति में पहुंचा दें. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते थोड़े तनावग्रस्त चल सकते हैं. सामने वाले के परिजनों का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं है. इस बात के चलते आप बड़े परेशान हो सकते हैं. सामने वाले को समझने का प्रयास कर सकते हैं. अगर सामने वाला नहीं समझ रहा हैं. तो उस स्थिति में भी अपशब्दों का प्रयोग न करें. 

स्वास्थ्य: गले में संक्रमण के चलते खानपान में मुश्किल हो सकती हैं. इस कारण बुखार आ रहा हैं. 

आर्थिक स्थिति: पैसों के निवेश को लेकर सतर्क रहें. किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा न लगाएं. 

रिश्ते: दादी के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं. लंबे समय बाद अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिता रहे हैं.

