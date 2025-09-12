scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 12 September 2025: मिथुन राशि वालों को निवेश से मिलेगा अच्छा लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 12 September 2025: किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होने की संभावना बन रही है. सफलता और उन्नति को प्राप्त कर स्वभाव में अहंकार और दंभ न आने दें. इससे आपके संबंध अन्य लोगों से बिगड़ सकते हैं.

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-

Cards :- Four of wands

घर में किसी के विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती है. इस समय परिजनों के बीच उत्साह और खुशी देखते ही बन रही हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि मन को उत्साहित कर सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी नए व्यवसाय के शुरू करने की योजना जल्द ही पूरी होने जा रही है. आप जल्द ही इस व्यवसाय को शुरू करने के प्रयास करेंगे. मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. नए पद और नए स्थान पर कार्य करने की सोच मन में ऊर्जा का संचार कर सकती है. सभी लोग आपकी इस उपलब्धि का जश्न मनाने की तैयारी कर सकते है. कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद मिली इस सफलता की खुशी अलग ही उत्साह लेकर आई है. किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होने की संभावना बन रही है. सफलता और उन्नति को प्राप्त कर स्वभाव में अहंकार और दंभ न आने दें. इससे आपके संबंध अन्य लोगों से बिगड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य : पूर्व में लगी किसी चोट को ठीक होने में वक्त लग सकता है. माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी चिंता से अब राहत मिल सकती हैं.

आर्थिक स्थिति :पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता है. किसी संपत्ति को खरीदने की इच्छा पूरी होगी.

रिश्ते : सगे संबंधियों के साथ संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेंगे. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन समाप्त होगी.

