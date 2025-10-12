scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 12 October 2025: पुरुस्कार स्वरूप बड़ी धन राशि मिल सकती है, किसी अच्छे काम में पैसा लगाएंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: इस समय शुरू किए गए कार्यों में जल्द ही सफलता मिलने की संभावना बन रही हैं. आपके कार्यों को मिली सफलता के चलते समाज में, परिवार में तथा मित्रजनों के बीच आपको अपेक्षित मान सम्मान की प्राप्ति होगी.

मिथुन (Gemini):-
Cards:-Six of wands
किसी नए कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता आपको नई पहचान प्रदान करेगी. न केवल आप लोगों को प्रभावित करेंगे. बल्कि आपके कृत्य भी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं. किसी भी कार्य में विजय हमेशा संघर्षों के उपरांत ही प्राप्त होती हैं. आपके कठिन परिश्रमों और धैर्य को सही प्रतिफल जरूर मिलेगा. इस बात पर अपना विश्वास बनाएं रखें. अभी तक आपने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया हैं. लेकिन जल्द ही आपके सभी कार्यों में सफलता मिल सकेगी. पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं.

इस समय शुरू किए गए कार्यों में जल्द ही सफलता मिलने की संभावना बन रही हैं. आपके कार्यों को मिली सफलता के चलते समाज में, परिवार में तथा मित्रजनों के बीच आपको अपेक्षित मान सम्मान की प्राप्ति होगी. आपकी कामयाबी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया हैं. कि लोग आपका सानिध्य पाने को बेताब हैं. ये आपके जीवन का सबसे अनुकूल समय हो सकता हैं. 

स्वास्थ्य: आपके हाथों में लगी चोट काफी समय बाद भी ठीक नहीं हो पा रही हैं. चिकित्सक ने मधुमेह की जांच करवाने की सलाह दी हैं. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से किसी लॉटरी या पुरुस्कार स्वरूप एक बड़ी धन राशि मिल सकती हैं. इस धन राशि को किसी सामाजिक संस्था को दे सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी नए शहर में नए जीवन की शुरुआत करेंगे. सब कुछ थोड़ा मुश्किल लेकिन बदला हुआ हो सकता हैं. 

