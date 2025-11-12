scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 12 November 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की संभावना नजर आ रही है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 12 November 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की भी संभावना नजर आ रही है. इस समय आप अपनी सफलता को लेकर अहंकारी ना हो जाए. आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों के बल पर प्राप्त हुई है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Ace of pentacles 
अपनी बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो सकते हैं. इस समारोह में आवश्यक धन की आपूर्ति किसी न किसी रूप में होने होने से किसी भी तरह का अभाव महसूस नहीं हो रहा है. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं. कि जैसे प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान है. और ईश्वर ने आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको दे दिया है. ऐसे कार्य जो पैसे की कमी के कारण अभी तक रुके हुए थे. उनमें गति आना शुरू हो सकती है. किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना भी जल्द ही अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं.

जीवनसाथी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. हो सकता है, कि यह व्यवसाय गैर पारंपरिक होने के कारण शुरू में आपको अच्छा लाभ प्राप्त न हो. किंतु थोड़े ही समय बाद स्थितियों में परिवर्तन आता नजर आएगा. नई नौकरी की तलाश पूर्ण हो सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की भी संभावना नजर आ रही है. इस समय आप अपनी सफलता को लेकर अहंकारी ना हो जाए. आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों के बल पर प्राप्त हुई है. अतः इसका श्रेय अकेले ना ले. 

स्वास्थ्य: समय पर भोजन न करने के कारण पाचन संबंधी परेशानियां जैसे एसिडिटी या अपच हो सकती है. इस स्थिति से बाहर आने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम किए जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम के साथ आपके सारे काम बनेंगे 
आपको जल्द ही बड़ा धन लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, खर्चों में कटौती संभव है 
किसी को उधार न दें, अपने खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करें 
कार्यों में सफलता के योग हैं, आर्थिक लाभ संभव है 

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व किसी सरकारी परियोजना में कुछ धन निवेश किया होगा. एक लंबे अंतराल के बाद उसे धन निवेश का एक अच्छा प्रतिफल आपको मिल सकता है. 

Advertisement

रिश्ते: अपने परिजनों को अपने दिल की बात बताने से हिचकिचाए नहीं. यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में खुश नहीं है. तो उनको इस बात की जानकारी अवश्य दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement