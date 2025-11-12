Mithun Tarot Rashifal 12 November 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की संभावना नजर आ रही है

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ace of pentacles

अपनी बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो सकते हैं. इस समारोह में आवश्यक धन की आपूर्ति किसी न किसी रूप में होने होने से किसी भी तरह का अभाव महसूस नहीं हो रहा है. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं. कि जैसे प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान है. और ईश्वर ने आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको दे दिया है. ऐसे कार्य जो पैसे की कमी के कारण अभी तक रुके हुए थे. उनमें गति आना शुरू हो सकती है. किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना भी जल्द ही अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं.

जीवनसाथी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. हो सकता है, कि यह व्यवसाय गैर पारंपरिक होने के कारण शुरू में आपको अच्छा लाभ प्राप्त न हो. किंतु थोड़े ही समय बाद स्थितियों में परिवर्तन आता नजर आएगा. नई नौकरी की तलाश पूर्ण हो सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की भी संभावना नजर आ रही है. इस समय आप अपनी सफलता को लेकर अहंकारी ना हो जाए. आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों के बल पर प्राप्त हुई है. अतः इसका श्रेय अकेले ना ले.

स्वास्थ्य: समय पर भोजन न करने के कारण पाचन संबंधी परेशानियां जैसे एसिडिटी या अपच हो सकती है. इस स्थिति से बाहर आने के लिए हल्के-फुल्के व्यायाम किए जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व किसी सरकारी परियोजना में कुछ धन निवेश किया होगा. एक लंबे अंतराल के बाद उसे धन निवेश का एक अच्छा प्रतिफल आपको मिल सकता है.

रिश्ते: अपने परिजनों को अपने दिल की बात बताने से हिचकिचाए नहीं. यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में खुश नहीं है. तो उनको इस बात की जानकारी अवश्य दें.

