scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 11 October 2025: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा धैर्य रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: शांत रहकर इस स्थिति को दूर करने की कोशिश करें. कई बार आप कुछ ऐसी बातें कह देते हैं. जो आपके लिए तो सामान्य होती हैं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन(Gemini):-
Cards:- Temperance 

इस समय आप कोई भी कार्य अपनी सीमा के भीतर रहकर ही करें. दूसरे की सीमा में जाकर कार्य करना आपके लिए एक बड़ी मुसीबत सामने ला सकता हैं. हो सकता हैं, कि आप कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर दें या ऐसा कुछ उसको बोल दे. जो कि मर्यादा का उल्लंघन करता हो.  ऐसी स्थिति में सामने वाला आपके ऊपर उसको बेइज्जत करने का आरोप लगा सकता हैं. जिसके चलते कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं. इस समय आपको धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति का सामना करना चाहिए.

और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए. कि आप कोई भी ऐसा वक्तव्य न दें. जो आपके खिलाफ हों. शांत रहकर इस स्थिति को दूर करने की कोशिश करें. कई बार आप कुछ ऐसी बातें कह देते हैं. जो आपके लिए तो सामान्य होती हैं. लेकिन दूसरा उसका मतलब कुछ और ही निकाल सकता हैं.  ऐसी स्थिति में आपको शांति से काम लेना चाहिए. ताकि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगें. 

सम्बंधित ख़बरें

खर्च बढ़ सकता है, रिश्तों में सुधार होगा 
स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे 
मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल 
कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ 
मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, रिश्तों में आ सकता है उतार चढ़ाव 
Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव आपकी नींद को खराब करता जा रहा हैं. जिसके चलते स्वास्थ्य बिगड़ रहा हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिए उधार को लेकर चिंतित हो सकते हैं. थोड़ा धैर्य रखें, और प्रतीक्षा करें.  कि सामने वाला क्या करता हैं. 

रिश्ते: किसी को कुछ भी अपशब्द न कहें. इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement