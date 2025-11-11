scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 11 November 2025: जीवन में सुकून महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 11 November 2025: कुछ समय ध्यान साधना और योगा से अपने मन की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करें. इसलिए आप शांति और सुकून महसूस करेंगे और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा. 

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Four of swords 
आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी योजना की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं. इस समय योजना में आई हुई कठिनाइयां और कड़ी मेहनत के चलते आप खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रहे हैं. और अभी आराम के सिवा कोई और विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है. इस समय आराम करते हुए भी आप आगे की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. कोई ऐसा कार्य जो अभी तक समाप्ति तक नहीं पहुंच पाया है. और बार-बार बाधाओं के कारण रुक जाता है . उसको लेकर चिंता बढ़ सकती है.

इस समय आप अपनी सभी मानसिक गतिविधियों जैसे विचार, समझौते, चिंता और निर्णय आदि को थोड़े समय के लिए एक तरफ रख दें. लगातार संघर्ष की मन:स्थिति की जगह आराम करना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति से इस समय संघर्ष की स्थिति या किसी तरह का वाद-विवाह चल रहा है. तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें. क्योंकि इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा. उल्टे आप अपने ऊपर मानसिक तनाव ज्यादा महसूस करेंगे. इस समय शांति और सुकून के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करना आपको बेहतर बनाएगा. 

स्वास्थ्य: कुछ समय ध्यान साधना और योगा से अपने मन की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करें. इसलिए आप शांति और सुकून महसूस करेंगे और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि हो सकती है 
आर्थिक लाभ की खबर मिल सकती है, धनधान्य में वृद्धि के योग हैं 
खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जल्द ही धनराशि की आवश्यकता होगी 
करियर में सावधानी बरतें, कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ें 
व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा 

आर्थिक स्थिति: धन की आवक सामान्य रहेगी. किसी की विवाह के कारण खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है. 

Advertisement

रिश्ते: बड़े भाई भाभी के साथ किसी आनंदमय यात्रा के लिए तैयारी कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement