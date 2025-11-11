Mithun Tarot Rashifal 11 November 2025: जीवन में सुकून महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Four of swords

आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी योजना की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं. इस समय योजना में आई हुई कठिनाइयां और कड़ी मेहनत के चलते आप खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रहे हैं. और अभी आराम के सिवा कोई और विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है. इस समय आराम करते हुए भी आप आगे की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. कोई ऐसा कार्य जो अभी तक समाप्ति तक नहीं पहुंच पाया है. और बार-बार बाधाओं के कारण रुक जाता है . उसको लेकर चिंता बढ़ सकती है.

इस समय आप अपनी सभी मानसिक गतिविधियों जैसे विचार, समझौते, चिंता और निर्णय आदि को थोड़े समय के लिए एक तरफ रख दें. लगातार संघर्ष की मन:स्थिति की जगह आराम करना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति से इस समय संघर्ष की स्थिति या किसी तरह का वाद-विवाह चल रहा है. तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें. क्योंकि इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा. उल्टे आप अपने ऊपर मानसिक तनाव ज्यादा महसूस करेंगे. इस समय शांति और सुकून के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करना आपको बेहतर बनाएगा.

स्वास्थ्य: कुछ समय ध्यान साधना और योगा से अपने मन की स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करें. इसलिए आप शांति और सुकून महसूस करेंगे और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक सामान्य रहेगी. किसी की विवाह के कारण खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है.

रिश्ते: बड़े भाई भाभी के साथ किसी आनंदमय यात्रा के लिए तैयारी कर सकते हैं.

