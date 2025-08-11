Mithun Tarot Rashifal 11 August 2025: अपने पैसों को कहां निवेश करना हैं, इसका निर्णय स्वयं लें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Eight of swords

आंखों पर अतिविश्वास की पट्टी चढ़ा रखी हैं.जिसके चलते आप अपने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं.सामने वाले की दखलंदाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं.अपने आंखों पर बंधी पट्टी को खोलकर अपने निर्णय स्वयं लें.परिवार में किसी बड़े के साथ चल रही अनबन को कम करने की कोशिश असफल हो सकती हैं.सामने वाला विवाद को सुलझाने का विचार अभी नहीं रख रहा हैं.कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ किसी नई परियोजना पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं.इस समय अपनी आंखों और कान को खुला रखें.किसी भी निर्णय को लेते समय आगे भविष्य में उससे प्राप्त परिणाम पर जरूर विचार करें.हो सकता हैं, कि अभी कोई स्थिति अनुकूल लग रही हो.पर आगे भविष्य में वो आपके पक्ष में न रहें.प्रिय के साथ अपने संबंधों की गरिमा बनाए रखें.प्रिय को अन्य लोगों के सामने नुमाइश की वस्तु न बनाएं.उसके साथ सम्मान जनक व्यवहार करें.कभी भी अपनी बातों से लोगों का अनादर न करें.ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं हैं.

स्वास्थ्य: गले में काफी खराश और दर्द हो सकता हैं.बुखार आने की आशंका हो रही हैं.बदलते मौसम में स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: अपने पैसों को कहां निवेश करना हैं. इसका निर्णय स्वयं लें.सामने वाले को अपने फैसलों में हस्तक्षेप न करने दें.

रिश्ते: बड़े भाइयों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं.बार बार लोगों के साथ उलझे नहीं.

