Mithun Tarot Rashifal 10 November 2025: नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Five of swords

कार्य क्षेत्र में भर्ती हुई राजनीति और कुछ लोगों का हस्तक्षेप आपके कार्य में विघ्न डाल सकता हैं.इस समय आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता को लेकर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. इस स्थिति में आप किसी भी तरह का मानसिक तनाव झेलने की हालत में नहीं है.किंतु कुछ लोगों का हस्तक्षेप बार-बार आपके कार्यों में होने के कारण आपका ध्यान अपने परियोजना के ऊपर से भटक सकता है. हो सकता हैं,कि उन लोगों की मंशा आपके परियोजना को सफल बनाने रही हो. ऐसी स्थिति में आपके सामने वाले के इरादों को कामयाब नहीं होने देना है.

इस परियोजना की सफलता प्राप्त करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं. चाहे आपको गलत तरीके से ही इस जीत को हासिल करना पड़े.इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है. कि आप जिस भी तरीके से इस सफलता को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उसका असर आपके आगे भविष्य पर ना पड़े. लोग आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते हैं जिससे आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे. ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करें.

स्वास्थ्य: सिर में हुई छोटी सी फुंसी अब धीरे-धीरे काफी बड़ी होती नजर आ रही है. इस कारण आप चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए कुछ छोटे-मोटे नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं .या कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.

रिश्ते: परिवार के साथ कुछ समय पूर्व हुआ हादसा अभी तक आपको उसे स्त्री से बाहर निकलने नहीं दे रहा हैं.

