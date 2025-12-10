Mithun Tarot Rashifal 10 December 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Death

किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में खुद को अक्षम न मानें. हैं. किसी काम के परिणाम से पहले ही घबराकर अपने कदम पीछे न करें. इससे आगे आने वाले अवसरों से चूक सकते हैं. कुछ नए बदलाव जीवन में आते नजर आ सकते हैं. इन बदलावों को स्वीकार कर आगे के जीवन को संतुलित बनाया जा सकता हैं. पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई हैं . उनकी कड़वी यादों से बाहर निकलिए. नए रिश्ते, नए मित्रों और नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती हैं.

ऐसे लोग या स्थितियां जिनके रहने सेव जीवन में सकारात्मकता नहीं आ रही है. उनसे दूर होने का समय हैं. कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं. इन बदलावों से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन भी होने की संभावना दिख रही हैं. ऐसा संभव हैं, कि आप किसी कीमती वस्तु को खो दे या फिर वो चोरी हो जाएं. अपने आस पास के वातावरण से सजग और सावधान रहें.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन न चलाएं. थोड़ा सावधानी रखें. और सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. छोटे छोटे धन निवेश कर सकते है.

रिश्ते:किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है. जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं.

