Mithun Tarot Rashifal 9 October 2025: स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ सकता है, अनिद्रा-बेचैनी से परेशान हो सकते हैं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 9 October 2025: बात बात पर तनाव और गुस्सा आपका स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकता हैं. जिसके चलते नींद ना आना या बेचैनी बनी रहना जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी. 

gemini horoscope
मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Chariot 
देश विदेश घूमने की इच्छा आपकी जल्दी पूरी होने की संभावना ही रही है. हो सकता हैं,कि आप किसी ऐसी नौकरी का चयन करें. जो आपको अलग-अलग जगह की यात्रा पर ले जाएं. या फिर कार्य क्षेत्र में आपको किसी ऐसी परियोजना में शामिल किया जाएं. जिसमें आपको कोई अलग अलग जगह पर भ्रमण करने का मौका मिल सके. इस स्थिति में आप अलग-अलग जगह से कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. साथ ही इन यात्राओं के दौरान अलग-अलग लोगों से मुलाकात हो सकती हैं.

ऐसा भी संभव हैं, कि इनमें से कुछ मुलाकात मित्रता में परिवर्तित हो जाए. जो आगे चलकर आपके लिए सुखद रहें. इस समय कार्यों को करते समय सही और गलत परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखें. हो सकता हैं,कि जो स्थिति आपके लिए सही हैं. वो दूसरे के लिए पूर्णता सही नहीं हो. ऐसी स्थिति में बीच का कोई रास्ता चुनकर कार्य को आगे ले जाना बेहतर रहेगा. जरा जरा सी बातों पर तनाव न लें. कुछ स्थितियों समय रहते ही अपने आप सुधरती हुई नजर आएंगी. इस बात पर विश्वास रखें. 

स्वास्थ्य: बात बात पर तनाव और गुस्सा आपका स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकता हैं. जिसके चलते नींद ना आना या बेचैनी बनी रहना जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी. 

आर्थिक स्थिति:अत्यधिक शारीरिक श्रम से पैसा कमाने की जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पैसा कमाना. आपकी आर्थिक स्थिति को जल्दी बेहतर बना सकता हैं. 

रिश्ते: किसी मित्र के साथ कोई अप्रिय घटना घटने के कारण,आप सभी लोग उसके साथ इस वक्त उसकी हिम्मत बनकर खड़े हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
