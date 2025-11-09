Mithun Tarot Rashifal 9 November 2025: लक्ष्य की प्राप्ति होगी, व्यर्थ खर्च न करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Eight of pentacles

इस समय यदि आप नौकरी के साथ किसी गैर पारंपरिक कार्य में अपना अपने हाथ आजमाना चाहते हैं. तो पहले उसके पूरे गुर सीखिए. ये साहस दिखाने की बात है. देर सबेर सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी. हो सकता हैं, कि इस समय आप अपने पारंपरिक व्यवसाय का नवीनीकरण करने का प्रयास कर रहे हो.इस बड़े उद्वेश्य के लिए धैर्य पूर्वक आपको कुछ चीज सीखनी पड़े.तो जरूर सीखना चाहिए.हमेशा अपने कार्यों को आगे बढ़ने या व्यवसाय में अच्छी उन्नति की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना आपको हमेशा वर्तमान जीवन में चल रहे बदलावों के बड़ों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है. यदि इस समय आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए सक्रिय नहीं है.

तो अब समय आ गया हैं , कि आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाएं.क्योंकि यह आपकी सफलता के लिए सबसे सकारात्मक समय है.परिश्रम के समय आपने जो भी उर्जा निवेश की है.आप उसका पारितोषिक प्राप्त करने का समय आ गया है. यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो शीघ्र ही नई नौकरी मिलेगी. जो आपकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप होगी. स्वयं पर विश्वास रखें. जो कुछ भी आपसे अपेक्षित है. आप भली भांति उस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: ज्यादा देर तक झुककर बैठना आपकी गर्दन दर्द बढ़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की देखा देखी व्यर्थ खर्च न करें.यदि कोई आपको डरा धमका के पैसे की मांग कर रहा है तो अपने परिजनों से इस विषय में बात कर सकते हैं.

रिश्ते: बड़ी बहन के ससुराल में किसी बड़े आयोजन में शामिल हो सकते हैं. इस आयोजन में आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे.

---- समाप्त ----