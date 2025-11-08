Mithun Tarot Rashifal 8 November 2025: मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of swords

इस समय आप किसी बड़ी परेशानी में घिरे हुए हो सकते हैं. आपके ऊपर खतरे की तलवार लटक सकती हैं. आपकी जरा सी भी गलती आपको काफी बड़े नुकसान में पहुंचा देगी. ऐसी संभावना बन रही हैं. इस स्थिति में धैर्य, संयम और सावधानी अति आवश्यक है. किंतु यह भी सच है कि बिना संघर्ष के इस स्थिति से मिलना निकल बाहर निकलना नामुमकिन है. अतः हर हाल में लड़ाई तो आपको लड़नी ही पड़ेगी. ऐसा प्रतीत होता हैं, कि जीवन में कुछ भयावह घटित हुआ हैं. या होने वाला हैं. ये सोचकर चिंतित हो सकते है. आपकी बेचैनी का कारण किसी परियोजना में वांछित सफलता प्राप्त न होना या किसी वस्तु या मनोकामना का पूरे होते होते रह जाना भी हो सकता हैं. इस स्थिति में यदि आप अपने आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखते हैं.तो निकट भविष्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी. आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए.कि बिना ज्यादा परिश्रम किया आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे.आपको कठिन परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना पड़ेगा.तभी आप इस स्थिति में विजय प्राप्त कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: व्यर्थ की बातें सोचने के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ नजर आ रहा है.कुछ समय शांति से व्यतीत कर आप अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं.यदि आवश्यक स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा डूब सकता हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाला बिना बताए स्थान परिवर्तन कर लें.

रिश्ते: परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो .अपने रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखना आपको हर परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देगा.

