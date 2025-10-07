scorecardresearch
 

Mithun Tarot Rashifal 7 October 2025: आर्थिक संकट आ सकता है, विश्वास कायम रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 7 October 2025: पैसों की कमी के चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. जिसके चलते उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. परिजनों के साथ अपने व्यवहार को नम्र और मधुर रखें.

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Five of pentacles 

बुरे व्यसनों के कारण काफी धन गलत कार्यों में खर्च करते आए हैं. इस कारण आपने अपने ऊपर काफी कर्जा कर लिया हैं. कार्य क्षेत्र में अपने कार्य समय सीमा के अंदर पूरा नहीं करने के कारण आपको काफी परेशानी उठाना पड़ सकती हैं. अचानक से कोई नया अधिकारी कार्य क्षेत्र में आ सकता हैं.  सामने वाला सभी लोगों के कार्यों की समीक्षा करता नजर आ रहा आएगा. इस समय आपको इस बात के लिए चिंता हो सकती हैं, कि आपको नौकरी में कहीं और स्थानांतरित ना कर दिया जाए.

पैसों की कमी के चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. जिसके चलते उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस समय अपने कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पड़ सकती है. कार्यों को लेकर अपने ढुलमुल रवैया को दूर करें . परिजनों के साथ अपने व्यवहार को नम्र और मधुर रखें.  कैसी भी परिस्थिति हो परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है. इस बात पर अपना विश्वास कायम रखें. 

स्वास्थ्य: बार-बार एक ही जगह चोट लगने के कारण काफी बड़ा घाव हो सकता है.  इस समय उसे जगह उसे घाव को ठीक करने पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है. 

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में जरा से गलत निर्णय के कारण आर्थिक संकट आ सकता है.  इस समय अपने खर्चों को सीमित करें. 

रिश्ते: किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात जल्दी आपके रिश्ते को प्रेम संबंध में बदल सकती है. जो आगे चलकर विवाह में परिवर्तित होने की संभावना व्यक्त कर रहा है.

