Mithun Tarot Rashifal 7 February 2026: स्वार्थी लोगों से दूर रहें, मन ना भटकाएं

मिथुन(Gemini):-

Cards:- Seven of wands

कुछ समय से किसी के साथ खटपट चली आ रही थी.जल्द ही वो दूर होती दिखाई देगी.चारों और सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है.रुके हुए कार्यों में धीरे धीरे गति आ सकती है.सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत कुछ लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे जा सकती है.कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है.उसकी कोई बात बुरी लग सकती है.

किसी को लेकर को बदला लेने की भावना न रखें.सामने वाले की गलती को माफ करें.परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की तैयारी हो सकती है.जिससे सभी लोग उत्साहित होंगे.पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारे की स्थिति बन सकती है.कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.बार बार मन कार्यों से भटक सकता है.जिससे कार्य को समय पर पूरा करना मुश्किल लग सकता है.किसी को अपनी निजी बातों का राजदार न बनाएं.कई बार ये राज सबके सामने उजागर होकर शर्मिंदा कर सकते है.स्वार्थी लोगों से दूर रहें.

स्वास्थ्य: ज्यादा देर बैठकर काम करना गर्दन और पीठ में अच्छा खासा दर्द कर सकता है.जिसके कारण लगातार बैठना अब मुश्किल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी योजना में धन निवेश करना संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है.अब आगे प्रतिफल के अच्छे होने की उम्मीद कर रहे है.

रिश्ते: प्रिय के बाहर जाने का समाचार परेशान कर सकता है.सामने वाले से बात करेंगे.



