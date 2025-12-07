Mithun Tarot Rashifal 7 December 2025: धन निवेश करेंगे, शांति बनाएं रखेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Six of cups

किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं.जो अनैतिक तरीकों से कार्य पूरा करने में महारत रखता हो.ननिहाल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता हैं. कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजना को सफल बनाने के लिए आपको किसी बड़े अधिकारी से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है. इस अधिकारी का व्यवहार कठोर हो सकता हैं.इस संदर्भ किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं.कार्य क्षेत्र में आ रही बड़ी परेशानियों का सामना धैर्य और शांति के साथ करें.

बाहार की बातों में मन को भटकने न दें.जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले सकते है.बार बार किसी कार्यों में सफलता न मिलने के कारण कार्य योजना का पुनः अवलोकन कर सकते हैं.किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं.अपनी पारिवारिक संपत्ति को लेकर चिंतित हो सकते है.किसी का गलत दावा संपत्ति के अधिकार को न्यायालय तक ले जा सकता हैं.सामने वाले की गलत नीयत को समझने का प्रयास करेंगे.व्यर्थ की बहस को बढ़ने न दें.लोगों से बेवजह उलझने की आदत को दूर करना बेहतर रहेगा.बार बार किसी के उकसाने पर प्रतिक्रिया न दें.



स्वास्थ्य: जगह-जगह का पानी बदलने से गले में खराश और संक्रमण हो सकता है. इस समय आप घरेलू उपचार द्वारा अपने गले को आराम पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता ह. इस धन का उपयोग एक बड़े चार पहिया वाहन खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी नए स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं.इस जगह से संबंधित कोई भी पूर्ण जानकारी प्राप्त न होने के कारण आप इस जगह पर खुद को रोमांचित और जोशीला महसूस करेंगे.

