Mithun Tarot Rashifal 6 November 2025: मिथुन राशि वाले फिजूल खर्ची पर रखें नियंत्रण, परिवार के मुखिया से हो सकती है नोक झोंक

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: सामने वाले को कुछ समय दीजिए. धीरे-धीरे सामने वाला आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा. जिसके परिणामस्वरूप आप दोनों के संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी.  कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके कार्यों का श्रेय ले सकता है.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Five of cups

परिजनों की मर्जी से विवाह करने के बाद आपको यह ज्ञात हो सकता हैं. कि सामने वाले पर विवाह के लिए दबाव डाला गया था.  इस बात के चलते जीवनसाथी आपके साथ संबंधों में आत्मीयता नहीं ला पा रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस समय आपको जीवनसाथी से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करना चाहिए.  सामने वाले को कुछ समय दीजिए. धीरे-धीरे सामने वाला आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा. जिसके परिणामस्वरूप आप दोनों के संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी.  कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके कार्यों का श्रेय ले सकता है.  इस बात से परिचित होने के बाद आप उच्च अधिकारियों से उस सहयोगी की इस हरकत का खुलासा कर सकते हैं.  इस बात को लेकर उच्च अधिकारी आप दोनों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे. तो निश्चिंत रहे आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी.  जो कुछ भी आपके पास है.  उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें. उम्मीद से ज्यादा चाहेंगे.  तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद टूट जाए.  और आपके दुखों का सामना करना पड़े. 

स्वास्थ्य: ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन आपकी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है. इसके साथ ही वजन बढ़ाने की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा. 

आर्थिक स्थिति: अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करके आप अपनी जमा पूंजी को व्यर्थ खर्च होने से बचा सकते हैं.  

रिश्ते: परिवार के मुखिया के साथ आपकी तनातनी हो सकती हैं. जिसके चलते वो आपको घर ने बाहर निकाल सकते हैं. 

---- समाप्त ----
