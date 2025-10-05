Mithun Tarot Rashifal 5 October 2025: नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कमियां निकालने वाले लोगों से दूर रहें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Temperance

अचानक से आप खुद को कुछ आरोपों में घिरा हुआ पाएंगे. आपके आसपास के लोगों के बेबुनियाद सवाल इस स्थिति में आपके धैर्य को खत्म कर सकते हैं. सामने वाले के सवालों को लेकर चिढ़न हो सकती है. इस समय कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा विश्राम लेकर अकेले अपनी परिस्थितियों का अवलोकन करने का प्रयास कर सकते हैं. जीवन में धैर्य, शांति और आत्मविश्वास लाने के लिए खुद को मजबूत बनाना आवश्यक है. यह समय खुद की मजबूती पर ध्यान देंने का हैं. विचारों में आई नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं.

व्यर्थ के लोगों की बातों में मन को ना उलझाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा. सामने वाले लोग बिना आपकी स्थिति जाने सलाह दे सकते हैं. उन बातों को अनसुना मत कीजिए. लेकिन उन बातों को लेकर जीवन में परेशानियां भी ना बढ़ाइए. किसी चीज की अति आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. दूसरों के जीवन में दखलअंदाजी ना करें. अगर कोई व्यक्ति अपने में बदलाव लाने के प्रयास ही नहीं कर रहा. तो बार-बार उसको समझा कर अपनी मानसिक शांति को भांग ना करें.

Advertisement



स्वास्थ्य: बारिश में भीग जाने के कारण बुखार हो सकता हैं. इस बुखार के चलते काफी सर्दी जुकाम होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक छोटी सी निजी संपत्ति ,जो एक दुकान या छोटा सा कॉर्नर हो सकता है. इसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं. जिसके चलते अपनी जमा पूँजियों को एकत्र कर सकते हैं.

रिश्ते: ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं. जो बार-बार आपके कार्यों में उलझन बढ़ते जाएं. और साथ ही कार्यों से कमियां निकालते जाएं.

---- समाप्त ----