Mithun Tarot Rashifal 5 November 2025: प्रतिस्पर्धा में सावधानी जरूरी, अवसरों को सोच-समझ कर अपनाएं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 5 November 2025: कई बार ऐसे तरीकों से प्राप्त की गई जीत आगे चलकर आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं. जिससे आप लोगों का विश्वास अपने ऊपर से खो सकते हैं.  

मिथुन (Gemini):-
Cards:-Five of swords 

कार्य क्षेत्र में कई बार खुद को बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा के चलते आपको विजय प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता हैं. इस स्थिति में आप जीतने के लिए ईर्ष्या,द्वेष या फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.  इस स्थिति में आप एक अच्छी सफलता तो प्राप्त कर लेंगे.  किंतु आपके मन में वह संतुष्टि नहीं आएगी. जो कार्य को नैतिक तरीके से पूर्ण करने पर प्राप्त होती है. और साथ ही सामने वाला अगली बार आपको पर वार करने से नहीं चुकेगा.  कई बार ऐसे तरीकों से प्राप्त की गई जीत आगे चलकर आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं. जिससे आप लोगों का विश्वास अपने ऊपर से खो सकते हैं.  जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं.  जो आपको भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखा सकता है.  वह किसी ऐसी परियोजना में आपको शामिल करने की बात कर सकता हैं.  जिसमें आपको लुभावने और अच्छे लाभ वाले अवसर प्राप्त हो सकेंगे. ऐसी स्थिति में आप भ्रमित हो सकते हैं.  इस समय आपको हर स्थिति का अच्छे से आकलन करने के बाद ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए.  हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ यदि आप परियोजना में शामिल होते हैं.  तो आपको आर्थिक संकट उठाना पड़ जाएं. 

स्वास्थ्य: किसी कठोर चीज को तोड़ने के कारण आपके दांत में काफी दर्द हो सकता है.  जिसके चलते आप कुछ घरेलू उपचार कर इस दर्द से राहत पाने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी की भी लुभावनी बातों में आकर अपने धन को बिना सोचे समझे किसी भी जगह निवेशित ना करें. 

रिश्ते: इस समय यदि आप जीवनसाथी से कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं जिसके कारण आप आगे परेशानी में आ सकते हैं.  तो सामने वाले से उस बात को बता देना ही बेहतर रहेगा. 

---- समाप्त ----
