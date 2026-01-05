Mithun Tarot Rashifal 5 January 2026: रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, कुछ कड़वे अनुभव जीवन में प्राप्त हो सकते हैं

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Tower

बेवजह की बहस में उलझने से बचाव करें. अपने विवेक का इस्तेमाल कर लोगों के साथ रिश्ते मधुर बनाएं. साझेदारी वाले व्यवसाय और चालाकी भरी आर्थिक योजनाएं नुकसान पहुंचा सकती है. इनसे बचकर रहें. किसी को धोखा देने की नीयत से किसी कार्य को न करें. बाद में बुरे प्रतिफल सामने आ सकते है. अपनी सोच में बदलाव लाइए. लोगों से बदला लेने की सोच जीवन में नकारात्मकता और द्वेष को बढ़ा सकती है. इनसे दूर रहें.

अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल हर इंसान को झेलने ही पड़ते है. इस बात का विश्वास करें. किसी सहयोगी का मदद कार्य में आई कठिनाई को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं. सामने वाले का आभार व्यक्त कर सकते है. उच्च अधिकारी के साथ गहमागहमी हो सकती हैं. इस समय माफी मांगकर दूसरे व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करें. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. किसी रिश्ते में तनाव बढ़ सकता हैं. कुछ कड़वे अनुभव जीवन में प्राप्त हो सकते है. थोड़ा सजग रहें.

स्वास्थ्य: आंखों में जलन के कारण दिखाई देने में परेशानी हो सकती है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं. इससे तनाव होगा.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं. किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते है.

