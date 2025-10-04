scorecardresearch
 

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 4 October 2025: खर्चो पर नियंत्रण रखें, नौकरी मिलने की संभावना है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 October 2025: इस समय आप  व्यावसायिक क्षेत्र में किसी नई परियोजना से जुड़ सकते हैं.अथवा कोई दूसरी नौकरी मिलने की संभावना है.जिसमें वर्तमान से अधिक वेतन मिल सकता है

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Page of  Pentacles 

यह समय पुराने विचारों और क्रियाकलापों को परित्याग कर नए विचार और परियोजनाओं के लिए अपने आप को तैयार करने का है. इस समय आप मस्तिष्क में काफी कुछ उथल-पुथल मची महसूस कर रहे होंगे. ऐसा प्रतीत हो रहा होगा,कि आप किसी द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं. और यह निश्चय करना मुश्किल हो पा रहा है. अब आगे करें, तो क्या करें. इस समय अपने मन की चंचलता को काबू करें. आपको अपने कार्य की सफलता तक पहुंचाने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.यदि इस समय कदम थोड़े से भी लड़खायेंगे. तो लक्ष्य प्राप्त करना नामुमकिन हो सकता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

खर्च सोचसमझ कर करें, नए लोगों से मिल सकते हैं 
आर्थिक स्थिति अच्छी है, प्रेम संबंध में सुधार होगा 
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, धनराशि उपहार में मिल सकती है 
कुंभ राशि वालों का धन खर्च बढ़ सकता है, गुस्से पर कंट्रोल रखें 
आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, मित्र के घर जा सकते हैं 

ऐसी स्थिति में आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अपने कार्यों को काम आर्थिक संसाधन में भी पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. समय धीरे-धीरे आपके अनुकूल हो रहा है. इस समय आप  व्यावसायिक क्षेत्र में किसी नई परियोजना से जुड़ सकते हैं. अथवा कोई दूसरी नौकरी मिलने की संभावना है. जिसमें वर्तमान से अधिक वेतन मिल सकता है.जीवनसाथी की आगे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं.ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके मन में समर्पण का भाव देखते हुए किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए प्रयास करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: विचारों का स्थिरता और बढ़ती हुई चिंता अवसाद की स्थिति निर्मित कर सकती है.अपने मन में शांति लाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है.इस समय खर्चो पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने पिता से अपनी परेशानी का जिक्र कर सकते हैं.उनके अनुभवों की मदद से इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement